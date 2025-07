Stefano De Martino, c’è il divieto assoluto: mondo dello spettacolo sconvolto

Da quasi mezzo secolo impera la regola non scritta del “vietato vietare”. Ma i no a volte servono, eccome. Lo ha capito Stefano De Martino. L’astro nascente della conduzione Rai ha portato un’aria di novità in un programma già carico di gloria come Affari Tuoi ma bisognoso forse di un restyling dopo il passaggio di consegne tra Amadeus e lo stesso De Martino.

L’ex ballerino di Amici ha preso velocemente le misure del celebre game show dei pacchi e gradualmente ha cominciato a plasmarlo dando la sua impronta al programma a suon di ironia e leggerezza ma senza mai andare sopra le righe. Una ventata di freschezza e modernità senza tuttavia inscenare “rotture” con lo stile istituzionale di casa Rai.

La celebrità però ha un prezzo: diventare un personaggio pubblico, popolarissimo agli occhi della gente, comporta un’esposizione praticamente continua allo sguardo altrui. Gli spazi di privacy, i momenti di intimità familiare e con gli amici più cari. Tutto questo è a rischio. Da qui il divieto assoluto imposto da Stefano De Martino ai suoi ospiti vip.

Il divieto assoluto di Stefano De Martino stravolge le regole del mondo dello spettacolo

Come ha fatto sapere la redazione di oggi, nella sua villa di Posillipo il conduttore di Torre Annunziata ha imposto un divieto stringente durante le feste casalinghe: non si possono fare foto per uso personale e meno che meno da condividere sui social. Una regola che va decisamente controcorrente in un momento dove tutto deve essere esibito.

Oggi, per dirla con una hit dell’estate di qualche anno fa, «ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo». Il presentatore di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile sembra aver fatto la scelta opposta: quella di vivere, senza la fretta di condividere sui social network ogni istante della propria vita. Come ha notato qualcuno, il conduttore partenopeo ha colto una verità fondamentale: l’esclusività oggi passa non dall’esibizione a tutti i costi, ma dal nascondimento.

Naturalmente poi c’è anche l’esigenza di tutelare se stesso dal gossip onnipresente che circonda la vita dei personaggi dello spettacolo, croce e delizia che se da un lato ne alimenta la popolarità dall’altro li priva di ogni momento privato (o quasi). Secondo quanto riferisce Fanpage.it., gli ospiti delle feste accettano senza particolari problemi il “veto” alle immagini e il silenzio social.

La maggior parte si adatta di buon grado al silenzio social per non rinunciare all’invito. Gli ospiti a quanto pare sono anche gradevolmente sorpresi di quanto possa risultare liberatorio passare dei momenti in compagnia senza l’assillo di dover per forza immortalare la “scena” da condividere con i follower sui social