Annunciata la sesta stagione di Prison Break

ROMA – FOX ha annunciato ufficialmente la produzione della sesta stagione di Prison Break.

Non ci sono dubbi sul ritorno nel cast di Wentworth Miller e Dominic Purcell, rispettivamente nel ruolo dei fratelli Michael Scofield e Lincoln Burrows.

Ancora nessuna certezza per Robert Knepper.

L’attore, che ha interpretato per 5 stagioni il personaggio di Theodore ”T-Bag” Bagwell, è stato recentemente al centro di uno scandalo per le accuse di moleste sessuali da parte di una popolare costumista di Hollywood, Susan Bertram.

Il CEO di FOX, Gary Newman, non si è sbilanciato sul cast della sesta stagione di Prison Break, ma ha dichiarato a EW che ci saranno nuovi personaggi e volti familiari.

Prison Break Resurrection

Al suo debutto nel 2005 Prison Break è stata uno dei più grandi successi della FOX, terminando dopo quattro stagioni e un film per la tv nel 2009. 8 anni più tardi la serie è ritornata con una quinta stagione di 9 episodi, trasmessa in Italia nell’autunno 2017, dal titolo Prison Break Resurrection.



La serie è ambientata dopo la morte di Michael: la vita sembra andare avanti per la vedova Sara Tancredi – interpretata da Sarah Wayne Callies – e il figlio che non ha mai avuto modo di conoscere il padre.

Ma tutto cambierà quando Lincoln scoprirà che Michael è ancora vivo e di nuovo dietro le sbarre in un carcere dello Yemen.

Ad aiutare Michael nella fuga saranno tre dei detenuti della serie originale del Penitenziario di Stato di Fox River: l’amico di Michael, Sucre (Amaury Nolasco), C-Note (Rockmond Dunbar) e l’inquietante T-Bag (Robert Knepper).