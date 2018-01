Roma – Riparte l’avventura dei Matia Bazar: la band che ha fatto la storia della musica italiana riprende l’attività nel 2018 con una nuova formazione guidata dal tastierista Fabio Perversi. Da 43 anni sulla scena nazionale e con una carriera costellata di innumerevoli e indimenticabili successi, i Matia Bazar presentano l’entrata in scena di Luna Dragonieri, nuova voce della band.

Conosciuta da Fabio Perversi e Piero Cassano nel 2013 ad un concorso in Puglia, selezionando voci nuove, viene contattata quando Silvia Mezzanotte lascia la band. Luna Dragonieri è giovanissima: classe 1990, dedica tutta la sua vita al canto da quando aveva 11 anni. Femminili sono anche altre due componenti della band, Paola Zadra al basso e Fiamma Cardani alla batteria, mentre Piero Marras è la nuova chitarra.

Il primo “atto ufficiale” dei nuovi Matia Bazar è il brano dal titolo “Verso il punto più alto” , pubblicato sulla label svizzera Farn Music. Il singolo, in radio dal 15 gennaio, anticipa un nuovo progetto discografico e artistico previsto per l’estate al quale il gruppo sta già lavorando.

I Matia Bazar parlano del brano

«“Verso il punto più alto” è una canzone che parla di emancipazione in amore e di come ci si possa riscattare migliorando se stessi, mostrando alla persona che ci ha lasciato quello che ha perso: una verità, qualcosa di sincero, qualcosa di grande. Qualcosa che ormai è troppo in alto, troppo lontano per essere riconquistato. Un fuoco che brucerà dentro per sempre».

La nuova formazione dei Matia Bazar porterà avanti, nel segno del rinnovamento artistico ma mantenendo intatta la tradizione per la melodia, una delle storie di canzoni e di vita tra le più belle della musica italiana, che ha attraversato più di quattro decadi – con i dovuti e, a volte, purtroppo, forzati mutamenti – restando un punto di riferimento per chi è arrivato dopo e un laboratorio per chi ne ha fatto parte.