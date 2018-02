All’Università Niccolò Cusano un corso per diventare procuratori calciatori

ROMA – La vostra passione e’ il calcio e vi state chiedendo come diventare un agente? All’Universita’ Niccolo’ Cusano inizia il corso per agenti dei calciatori, per prepararvi all’esame di abilitazione.

L’obiettivo del corso e’ quello di fornire ai partecipanti non solo una preparazione teorica completa, ma anche un’impostazione metodologica necessaria ad organizzare i contenuti e ad applicarli al caso concreto.

A tale scopo, le lezioni si incentreranno sia sullo studio approfondito delle norme, sia su esercitazioni pratiche attraverso cui allenarsi a ragionare sulle questioni che si presenteranno in sede d’esame.

Nel corso degli incontri, verranno, inoltre, fornite delle indicazioni utili per l’attivita’ di scouting, ricerca di talenti e nozioni. Vista l’importanza della conoscenza di norme, regolamenti e clausole contrattuali, unita a una metodologia comunicativa, risultano invece centrali in un percorso finalizzato alla maturazione di una consapevolezza professionale autentica.

Il corso vuole arricchire i partecipanti di contenuti normativi ed implementare con tecniche di comunicazione e scouting, ovvero cio’ che un agente sportivo deve possedere, attraverso lezioni sia teoriche sia pratiche. Alle lezioni verranno abbinate simulazioni delle prove d’esame, attraverso la previsione di domande a risposta multipla. Gli elaborati degli scritti verranno corretti con attribuzione di una valutazione e indicazione degli eventuali errore e/o carenze riscontrabili.

Possono partecipare al corso di preparazione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando d’esame:

a) essere cittadino italiano, o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e di essere residente in Italia, ovvero di essere cittadino non Comunitario legalmente e ininterrottamente residente in Italia da almeno due anni;

b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa vigente;

c) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;

d) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

e) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, alcuna inibizione in ambito sportivo nell’ultimo quinquennio per un periodo anche complessivamente superiore a 120 giorni

f) non avere in corso procedimenti disciplinari e di non aver mai riportato sanzioni sportive

g) che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio o di altra Federazione associata alla FIFA.

h) non trovarsi in una situazione di incompatibilita’ o divieto previste dalla normativa vigente compreso il capitolo 3° art.6 del Regolamento FIFA per Agenti di Calciatori.

i) Per quanto previsto alle lettere c) e d), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato.

Genericamente il corso e’ aperto a uomini e donne: diplomati, laureandi, laureati, e professionisti, ovvero a tutti coloro che possono essere interessati a prepararsi per l’esame o semplicemente ad avere nozioni utili allo svolgimento dell’attivita’ dell’agente dei calciatori. Il corso ha una durata di 30 ore per il corsista e si svolgera’ in modalita’ e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il corso e’ articolato in: lezioni in modalita’ e-learning (con piattaforma accessibile 24h/24h, dinamiche non formali (esercitazioni/compiti al termine di ciascun modulo didattico, eventuali test di verifica di autoapprendimento. Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al corso dovranno sostenere le prove intermedie previste.

La quota d’iscrizione: 1.500 euro (suddivisi in 4 rate) e 1.300 euro (suddivisi in 4 rate) per laureati o laurendi presso l’Universita’ degli studi Niccolo’ Cusano; calciatori o ex iscritti all’Associazione italiana calciatori.