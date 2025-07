Sconto sulla clausola, Dybala via per 9 milioni: la destinazione

La nuova Roma è pronta a prendere forma sotto i dettami di Gian Piero Gasperini, condottiero che dovrà prendere di petto la situazione e convertire al meglio il lavoro da svolgere sul campo.

Ci sarà tanto da faticare per i giallorossi, che dovranno adattarsi ai dettami e alle esigenze dell’ex allenatore dell’Atalanta che a distanza di anni si cala peraltro in un contesto differente. Una prova di maturità anche per lo stesso Gasperini, che dopo aver scritto pagine di storia indelebili a Bergamo è pronto a ripetersi in una piazza calda e ostica come quella di Roma.

Per ottenere risultati importanti servirà l’apporto di tutti i campioni presenti in rosa ed in particolare di calciatori come Paulo Dybala. L’argentino, che ha un valore indiscutibili, ha subito spesso qualche infortunio di troppo, e le voci sul suo futuro continuano ad inseguirsi.

Intanto i test fisici svolti dalla ‘Joya’ nelle scorse ore hanno dato riscontri positivi e fanno ben sperare dopo l’operazione di marzo scorso al tendine semitendinoso sinistro. Il percorso per essere al top è ancora lungo ma Dybala farà di tutto per essere pronto.

Calciomercato Roma, Dybala via con lo sconto: emerge il Boca Juniors

In questo quadro va inserita l’incognita legata al calciomercato, e alla possibilità che qualcuno dall’estero provi a portarlo via dalla Roma.

Le sirene che risuonano più forti sono quelle dall’Argentina, con il Boca Juniors che proprio nelle scorse ore ha ufficializzato e presentato Leandro Paredes proprio dai giallorossi. L’ex centrocampista della Roma si è presentato quasi chiamando lo stesso Dybala a fare il medesimo percorso: “Lasciare la Roma è stata dura perché mi hanno sempre regalato tanto affetto. I miei figli sono nati lì ma volevo tornare al Boca. Questo ritorno è meraviglioso. Mi piacerebbe moltissimo se Paulo venisse qui al Boca perché so che sarebbe un sogno anche per lui. Ovviamente ognuno poi ha la propria carriera e la propria vita. Ma se dovesse venire, sarebbe bellissimo”.

Paredes, e non è un mistero, vorrebbe quindi portare con sé Dybala, che in queste ore lo ha salutato con un commento sui social network: “Tutto il meglio, fratellino!”.

Un legame forte che potrebbe quindi anche ricostruirsi proprio al Boca con gli argentini che potrebbero fare un tentativo ad una cifra inferiore rispetto alla clausola della ‘Joya’. Gli Xeneizes potrebbero provare a mettere sul piatto 8/9 milioni di euro per provare a convincere la Roma al netto dell’ingaggio pesante del calciatore.

Tralasciando i fattori di natura tecnica la stessa società capitolina potrebbe anche decidere di alleggerirsi dell’alto stipendio di Dybala.