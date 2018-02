Canna-gate, Nadia Rinaldi difende Francesco Monte

ROMA – Continua ad arricchirsi di dichiarazioni il canna-gate, scoppiato nell’edizione in onda dell’Isola dei famosi. Questa volta a dire la sua è Nadia Rinaldi, intervistata da Valerio Staffelli per Striscia la notizia.

L’ex naufraga, smentendo quanto detto da Eva Henger in puntata, ha ripetuto più volte di non aver mai visto fumare Monte droga. “Io non ho visto Monte comprare la droga – ha detto la Rinaldi al microfono di Staffelli”. Conosco Eva, non ho mai detto che è una bugiarda. Se lei l’ha visto è giusto che continui la sua teoria come è giusto che Francesco si difenda, io non posso dire che fumava”. Intanto, il rapporto tra la Henger e Monte prosegue a distanza. Tramite avvocati nello specifico.