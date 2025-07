Ancora forti temporali, attenzione soprattutto in queste ore: cresce la paura

La nuova settimana si apre con condizioni meteo che malgrado il tempo in via di miglioramento rimangono caratterizzate da una certa instabilità. Nelle nostre regioni continueranno a manifestarsi intensi temporali. Un quadro che richiederà comunque attenzione da parte di tutti soprattutto nelle fase orarie in cui il maltempo si farà sentire.

Tuttavia il tempo turbolento non appare destinato a protrarsi troppo a lungo. Le previsioni per le prossime giornate parlano di un progressivo rialzo delle temperature. Il caldo tornerà a stabilizzarsi facendo segnare una vera e propria transizione da condizioni instabili a un’estate più regolare e decisamente arroventata.

Stando a meteo.it al Centro la nuova settimana parte con il tempo in miglioramento. I temporali invece saranno localizzati soprattutto nelle regioni alpine. Fino a venerdì il caldo sarà sopportabile. Ecco cosa dicono le previsioni meteo per la giornata di oggi, 14 luglio, e di martedì 15 luglio.

Attesi ancora forti temporali in queste ore

L’esordio della nuova settimana porta con sé correnti occidentali nuovamente più stabilizzate anche al Centro. Invece le regioni del Nord saranno interessate da una perturbazione in transito sull’Europa Centrale. Gli effetti si manifesteranno principalmente luogo lungo le zone alpine. Il resto della settimana dovrebbe veder prevalere una stabilità anticiclonica.

Tra mercoledì e giovedì soltanto il Nordest potrebbe essere lambito da correnti instabili i cui effetti potrebbero spingersi fino al medio Adriatico nella giornata di giovedì. In queste aree il temporaneo indebolimento del fronte dell’alta pressione potrebbe assistere a infiltrazioni di aria più fresca che giovedì dovrebbero produrre un temporaneo calo delle temperature al Nord e nella zona adriatica.

Nella giornata di oggi avremo una nuvolosità variabile alternata possibili schiarite al Nord. Al mattino potranno esserci rovesci e temporali su Valle d’Aosta e Ossola e nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali. Anche a ridosso dell’Appennino emiliano sarà possibile qualche rovescio nel pomeriggio. Altrove il tempo sarà più stabile e più soleggiato. Nelle regioni del Centro sono previsti pochi annuvolamenti temporanei.

In gran parte d’Italia le temperature massime cresceranno, anche se in genere non avremo un caldo intenso. Al Sud e in Sicilia arriveremo a picchi di 33-35 gradi. Domani la stabilità si estenderà anche al Nord. La giornata di martedì 15 luglio sarà in prevalenza soleggiata con qualche annuvolamento temporaneo su Alpi e Appennino.

Sulla Calabria tirrenica avremo qualche nuvola più insistente con occasionali piogge al mattino a ridosso dell’Aspromonte. Al Centronord e in Sardegna le temperature aumenteranno. Avremo un caldo estivo ma senza temperature eccessive.