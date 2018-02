MAX NEK RENGA con STRADA FACENDO, online il video

ROMA – Tre protagonisti della musica italiana hanno deciso di unire la loro passione in un progetto che sta scalando la vetta delle classifiche musicali.

In attesa dell’uscita di MAX NEK RENGA, il disco (Warner Music), prevista per il 9 marzo, è online da oggi il video di STRADA FACENDO, storico brano di Claudio Baglioni nella versione a tre voci proposta da MAX PEZZALI, NEK e FRANCESCO RENGA, attualmente in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store digitali.

STRADA FACENDO di MAX NEK RENGA, il video



Il video, diretto da Gaetano Morbioli, è una sorta di ‘diario’ di questo viaggio’, che vede protagonisti Max, Nek e Renga e che li sta portando a conquistare i palasport di tutta Italia.

MAX NEK RENGA, il disco uscirà in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP e raccoglierà tutte le più grandi hit dei repertori degli artisti italiani reinterpretate a tre voci. L’album farà rivivere le emozioni di questo tour che sta facendo cantare il pubblico da nord a sud e che si concluderà il 28 aprile in un evento unico all’Arena di Verona. Sarà una grande festa della musica con più di 30 brani in scaletta scelti tra i più grandi successi delle rispettive carriere dei tre Artisti, che vantano repertori diventati colonna sonora di intere generazioni.

MAX NEK RENGA, il tour, le date

3 aprile – Palapartenope di Napoli

4 e 6 aprile – Pala Lottomatica di Roma

7 aprile – Pala Prometeo di Ancona

11 aprile – Pala Florio di Bari

12 aprile – Pala Mazzola di Taranto

16 aprile – Zoppas Arena di Conegliano (Treviso)

18 aprile – Unipol Arena di Bologna

19 e 20 aprile – Mediolanum Forum di Assago – Milano

28 aprile all’Arena di Verona

I biglietti per il tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali.