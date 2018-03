Massimo Di Cataldo festeggia i suoi 50 anni con un evento live

ROMA – Un evento imperdibile dell’artista che ha scritto pagine importanti della musica italiana: il 25 aprile al Piper Club di Roma, Massimo Di Cataldo festeggia i suoi 50 anni insieme a tanti amici e ospiti illustri.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.it.

A 25 anni dal suo esordio nella scena musicale, il cantautore ripercorre tutti i grandi successi che lo hanno portato sui palchi più importanti d’Italia e non solo.

Dal suo primo brano, in finale al festival di Castrocaro nel ’93 dall’ironico titolo Io sto sbroccando per te a tutte le sue più belle canzoni tra cui Come sei bella, Che sarà di me, Con il cuore e Se adesso te ne vai brano composto nel ’96 e in gara al Festival di Sanremo nella categoria Big.

Un viaggio attraverso la storia di Massimo Di Cataldo, costellato di importanti riconoscimenti, come i tre dischi di platino per l’album “Anime” e il disco d’oro per “Dieci”.

Il concerto del 25 aprile sarà un’occasione per celebrare il compleanno dell’artista con tutti i fan che, dalla metà degli anni ’90, sono cresciuti accompagnati dalla sua musica e per presentare alcuni brani del prossimo album: tra questi Prendimi l’anima pubblicato nel 2017 e Domani chissà lanciato nel gennaio del 2018.