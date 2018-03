La sfida di SpongeBob per vincere un anno al fianco della Juventus

ROMA – Avete mai visto SpongeBob, la property più amata di Nickelodeon (in esclusiva su Sky al canale 605) impegnato a fare le bolle di sapone più grandi del mondo? O ancora a cantare, cimentarsi in arti marziali o mangiare un hamburger? SpongeBob ha sfidato nei suoi hobby preferiti anche i Campioni della Juventus Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Claudio Marchisio! Dall’incontro-scontro nasce oggi una collaborazione tra la simpatica spugna di mare e la Juventus.

#MaiGettareLaSpugna

Da oggi al 15 aprile sarà, infatti, attivo il contest #MaiGettareLaSpugna dove tutti i ragazzi di età compresa fra i 6 e i 14 anni potranno sfidare nientemeno che SpongeBob! Partecipare è semplicissimo: basterà scattare una foto in cui i ragazzi sono ritratti in una delle quattro attività elencate – fare bolle, cantare, praticare arti marziali, mangiare un hamburger – entro il 15 aprile. Maggiori informazioni per sapere come partecipare al concorso su www.nicktv.it/maigettarelaspugna.

Al termine del concorso verranno selezionate le 10 migliori performance: ognuno dei vincitori sarà iscritto alla Juventus Membership per un anno, e avrà a disposizione due biglietti per l’incontro Juventus-Bologna del 6 maggio prossimo, in Legends Club. Lo stesso giorno le più belle immagini saranno trasmesse sui maxischermi dell’Allianz Stadium nel pre partita!