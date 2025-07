Se mentre sei in auto ti dicono che hai una gomma a terra non fermarti: potresti essere la prossima vittima

Meglio non fermarsi se qualcuno ci avvisa che la nostra auto ha una gomma a terra. Potrebbe essere un inganno in piena regola.

Non si ripeterà mai abbastanza che i truffatori sono prima di tutto scaltri manipolatori capaci di sfruttare semplici ma potenti meccanismi mentali per spingerci ad agire sulla spinta dell’urgenza, senza riflettere. Ovvero nel modo migliore – dal loro punto di vista – per cadere nella trappola che ci hanno teso. Come accade, non a caso, nel cosiddetto trucco della “gomma a terra”.

Soprattutto nelle grandi città – tipo Milano – sono sempre di più gli automobilisti che stanno cadendo in questo inganno all’apparenza banale ma di grande efficacia. La truffa della gomma a terra è una tecnica ormai rodata che permette ai ladri di turlupinare turisti e residenti entrando in azione in un momento di distrazione.

Ma come funziona il trucco della gomma a terra? Come spesso capita i malandrini cercano prima di tutto di conquistare la fiducia delle loro potenziali vittime. E come? Facendo finta di essere passanti gentili e disinteressati, campioni di senso civico pronti a segnalarci qualche guasto o un potenziale pericolo. Come una gomma bucata, appunto.

Come funziona la truffa della gomma a terra

La truffa inizia proprio così: con un gesto di gentilezza (solo apparente). Uno sconosciuto bussa al finestrino della nostra auto parcheggiata per avvisarci di una ruota sgonfia o perfino bucata. Spesso chi dà l’allarme è a cavalcioni di uno scooter e sembra soltanto volersi rendere utile. Insomma, un bravo cittadino preoccupato per l’altrui incolumità. Peccato che sia solo una sceneggiata. Sì, perché se l’ignaro automobilista prende sul serio l’avvertimento e scende a controllare, ecco arrivare un secondo individuo.

Anche questo secondo attore si finge un passante generoso e da buon samaritano si offre addirittura di darci una mano a cambiare la ruota difettosa. In realtà il siparietto serve soltanto a distrarci, spingendoci ad allontanarci della macchina o a non fare attenzione all’interno dell’abitacolo. Una volta preparata la scena, con la vittima ormai distratta, arriva il turno degli altri complici. I ladri entrano in azione: aprono lo sportello o qualche vano dell’automobile e arraffano tutto il possibile: zaini, borse, orologi, gioielli, telefoni, computer.

Il colpo avviene in maniera molto rapida. È questione di pochi istanti e il furto è cosa fatta. Il tutto si conclude spesso con una fuga in motorino, così da rendere difficilmente praticabile ogni ipotesi di inseguimento. Il trucco è efficace perché sfrutta un’emozione forte e improvvisa: la preoccupazione del conducente per un guasto alla macchina, che porta le vittime a uscire rapidamente dal mezzo senza prestare attenzione agli oggetti lasciati incustoditi all’interno.

La cosa migliore da fare, in caso di simili segnalazioni, è quella di mantenere la calma e non agire impulsivamente. Non scendiamo subito dall’auto. Blocchiamo le portiere della macchina, spostiamoci in un luogo sicuro e illuminato e verifichiamo le condizioni delle ruote della nostra auto.