Tutto pronto per Gomorra 4. Marco D’Amore diventa regista

ROMA – Tutto pronto per Gomorra 4. Inizieranno a metà aprile le riprese dell’amatissima serie di Sky Atlantic. In programma 12 nuovi episodi che saranno girati tra Napoli, Bologna e Londra. Quest’ultima nuova tappa internazionale del viaggio della serie. Nelle precedenti stagioni la produzione – Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film – era volata in Honduras, Spagna e Bulgaria per girare alcune scene.

“Ciro” resuscita e diventa regista

A sorpresa, nella quarta stagione di Gomorra, torna sul set anche Marco D’Amore. Dopo la sua morte nel finale della terza stagione, l’attore, però, cambia pelle e diventa regista. “Ciro” debutterà così dietro la macchina da presa, dove si alternerà con Francesca Comencini e Claudio Cupellini. Accanto a lui gli aiuto-regista Enrico Rosati e Ciro Visco.

Gomorra 4 arriverà sullo schermo nella primavera 2019. Cosa accadrà dopo la morte inaspettata dell’immortale è difficile saperlo. Il silenzio è d’obbligo al momento sulla trama. Genny Savastano (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) dovranno ristabilire nuovi equilibri nel sistema e affrontare nuove minacce e nuovi nemici. La nuova serie è scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Enrico Audenino e Monica Zapelli, su un’idea di Roberto Saviano.