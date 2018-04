Letizia di Spagna: la lite “reale” con la regina Sofia

ROMA – Non è una novità che i rapporti tra suocera e nuora siano spesso complicati. A meravigliare è il fatto che anche una delle famiglie più importanti del panorama internazionale non sia immune a questo genere di attriti: quella della corona di Spagna.

Cosa ha scatenato il polverone?

Una semplice foto.

LA VICENDA

Il tutto è accaduto al termine della messa pasquale a Palma de Maiorca ed è testimoniato da un video divenuto immediatamente virale.

Nel filmato l’ex regina Sofia di Spagna, madre di Re Felipe, cinge a sé di fronte ai fotografi le nipoti Leonor e Sofia,rispettivamente 12 e 10 anni, figlie del Re e della regina consorte Letizia.

Ma la più grande sembra non apprezzare il gesto affettuoso della nonna e cerca di divincolarsi dalla stretta. Se già questo siparietto non fosse abbastanza imbarazzante, a peggiorare la situazione è proprio Letizia. La donna, infatti, invece di redarguire la figlia per l’ atteggiamento maleducato, sembra darle manforte: il video mostra chiaramente come la moglie di Re Felipe tenti in ogni modo di impedire che la foto della nonna e le nipotine venga scattata.

In un primo momento la regina consorte cammina nervosamente attorno al trio in posa, poi si posiziona di fronte alla primogenita per sistemarle i capelli, impedendo così ai fotografi di immortalarla.



Lo sguardo insofferente di Sofia e quello evidentemente imbarazzato del nonno Juan Carlos di fronte al gesto lasciano poco spazio all’immaginazione: qualcosa turba gli equilibri della corona iberica.

UN GESTO NON TROPPO SORPRENDENTE CHE DIVIDE IL WEB

Il gesto,come molti hanno prontamente sottolineato, non è neanche così sorprendente. La figura di Letizia è stata infatti quasi “imposta” da Re Felipe alla madre,che si era più volte mostrata contraria a quell’unione, non riuscendo a mandare giù né le origini non nobili della donna -che era infatti una giornalista- né il fatto che fosse già divorziata, un problema non da poco per la cattolica Spagna. Sebbene il rapporto sembrasse migliorato, il video suggerisce che forse si trattava solo di un’armonia apparente, quasi obbligata.

Sta di fatto che il web si è subito diviso. Tra quelli che difendono Letizia si legge:

“Letizia ha rinunciato a tutto per Felipe. Non è certo un’arrampicatrice sociale come la definite. Direi piuttosto che i reali di Spagna non l’hanno mai accettata”. Radicalmente diversa la posizione di quelli “pro Sofia”: “Letizia è irrispettosa. Questo comportamento è fuori da ogni regola e protocollo reale. Per ciò che rappresenta è incommentabile”.

Indipendentemente dai punti di vista personali, la cosa certa è che l’ideale di perfezione “a tutti i costi” verso cui la monarchia si protende è spesso una fittizia costruzione, che può essere sgretolata in ogni momento da antipatie e discussioni di certo non nobili, ma umane.