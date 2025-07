Sinner incassa un duro colpo, è ufficiale: non ci voleva

In mezzo a tanti elogi per il suo trionfo a Wimbledon, il campione altoatesino incassa anche la 'preferenza' del rivale: tifosi sorpresi

Tutto il mondo del tennis, per non parlare degli sportivi del nostro paese, ha celebrato la grande vittoria ottenuta da Jannik Sinner nel tempio di Wimbledon. Con una prestazione maiuscola, figlia della grande motivazione nel riprendersi ciò che il destino gli aveva tolto a Parigi – e per giunta contro lo stesso avversario – il numero uno del mondo ha fatto valere il suo status, laureandosi per la prima volta campione sull’erba dell’All England Club.

Nonostante un primo set sostanzialmente gettato alle ortiche – il nativo di San Candido conduceva 4-2, salvo subire la rimonta del mai domo Alcaraz – il fuoriclasse azzurro si è imposto nei tre successivi parziali, interrompendo il dominio dello spagnolo nel Major britannico, che durava dall’edizione 2023.

Dopo aver letteralmente visto le streghe nel match di ottavi di finale contro Grigor Dimitrov – il bulgaro è stato costretto al ritiro quando era avanti di due set – il tennista azzurro ha iniziato a macinare il suo gioco contro Shelton, Djokovic e infine col rivale di sempre. Quello con cui si sta dividendo gli Slam dal gennaio del 2024.

Se l’impresa di Jannik ha giustamente generato grande entusiasmo non solo tra i tifosi italiani, ma nei commenti di tutti i prestigiosi addetti ai lavori che hanno avuto il piacere di assistere al suo glorioso cammino, un collega del campione azzurro ha spiazzato tutti. Rilasciando dichiarazioni per certi versi inaspettate.

Zverev choc: elogi ad Alcaraz, Sinner ‘snobbato’

Sebbene sia stato tra i primi, e tra i più convinti, a difendere Jannik Sinner nel torbido caso Clostebol, Sascha Zverev sembra avere delle preferenze ben specifiche per quello che riguarda il valore tennistico dell’azzurro e del suo principale contendente al trono del ranking mondiale e non solo.

Chiamato a commentare l’esito dell’ultimo atto del Major inglese, il giocatore tedesco si è concentrato più sulla figura dello spagnolo che su quella dell’azzurro. Che, per inciso, avrebbe vinto il torneo, rafforzando nei numeri la sua leadership nel ranking.

“Sicuramente Alcaraz e Sinner sono i giocatori da battere. Io spero solo di rovinargli la festa e penso di poterci riuscire. Al momento, Alcaraz è la vera stella del tennis: porta grande energia in campo, è un ragazzo fantastico. È divertente stare con lui e ha sempre il sorriso stampato in faccia. Se riuscirà a evitare le polemiche, sarà amato tantissimo dagli appassionati di tennis“, ha dichiarato il numero tre del mondo ai microfoni di ‘Tennis365.com‘.