KitKat al cioccolato rosa: arrivano le nuove barrette “Ruby”

ROMA – E’ il Regno Unito ad assaggiare per primo in Europa la nuova varietà di KitKat al cioccolato rosa.

In vendita nelle catene Tesco dal 16 aprile, la barretta “Ruby” è stata già testata con successo in Giappone e Corea del Sud.

Con una colorazione naturale, il cioccolato rosa viene prodotto senza additivi o aromi artificiali.

Chi ha già avuto modo di assaggiarlo, descrive un sapore abbastanza simile al cioccolato bianco, con un retrogusto fruttato.

Forse troppo dolce per alcuni palati.

Il cioccolato rosa “Ruby”

Nestlé ha collaborato con il produttore svizzero di cacao Barry Callebaut per il KitKat “Sublime Ruby”, creato dallo chef Yasumasa Takagi.

L’innovativa barretta di cioccolato è stata venduta esclusivamente nelle boutique KitKat Chocolatory in Corea del Sud e Giappone.

Barry Callebaut non ha mai svelato i prodotti utilizzati per creare la variante “Ruby”.

Sappiamo, però, che sono state utilizzate fave di cacao rubino, reperibili in molte regioni del mondo.

Dopo il lancio nel Regno Unito, il KitKat al cioccolato rosa verrà venduto in Europa e in America nel prossimo futuro.