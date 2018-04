A Beautiful Day, Joaquin Phoenix dal 3 maggio al cinema

ROMA – Lynne Ramsay torna dietro la macchina da presa per A Beautiful Day – You Were Never Really Here , dal 3 maggio al cinema.

La regista britannica racconta di Joe, un ex marine e agente FBI, che vive nella sua casa d’infanzia e si prende cura della madre. La sua vita, però, non è facile perché è tormentata da continui flashback del suo passato violento.

Disposto a sacrificarsi pur di salvare delle vite innocenti, Joe si guadagna da vivere liberando delle giovani ragazze dalla schiavitù sessuale. Un giorno viene contattato da un famoso politico newyorkese, che crede che sua figlia Nina sia stata rapita da una di queste organizzazioni e che sia stata costretta a prostituirsi.

Il coraggioso ex militare accetta il lavoro e grazie al suo sangue freddo riesce a liberare la ragazzina, ma scopre che dietro al suo rapimento ci sono delle persone corrotte e molto potenti. Così Joe si rende conto che questa volta si tratta di una faccenda molto più grande di lui e che per risolverla avrà bisogno di aiuto.

Nel cast Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov e John Doman.

