ROMA – Nuda come mamma – Kim Basinger – l’ha fatta.

Ireland Baldwin si spoglia completamente su Instagram per il fotografo Tyler Kandel.

Un servizio realizzato in riva al mare, che vede la bella figlia di Kim e Alec Baldwin diventare una sirena sexy dalle curve mozzafiato.

Classe 1995, Ireland non è nuova nel mondo del nudo.

Attivista dei diritti degli animali anche nella vita privata e professionale, come i suoi genitori, la modella ha seguito le orme della madre spogliandosi per la PETA.