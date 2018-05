DIVERSITY MEDIA AWARDS 2018, i candidati e gli ospiti della serata

ROMA – E’ iniziato il countdown per i Diversity Media Awards 2018.

Alberto Angela, Virginia Raffaele, Roberto Saviano, Gomorra, X Factor, Salvatore Esposito, Willwoosh, Iconize, Suburra, Parla Con Lei, #PowertoKisses di Vodafone, Pool Boy di Coca Cola sono solo alcuni dei candidati ai #DMA2018, annunciati da Francesca Vecchioni, presidente e fondatrice dell’associazione Diversity.

L’evento, giunto alla terza edizione, si terrà il 23 maggio al Teatro Vetra di Milano. Alla conduzione della serata, il direttore artistico dello show Fabio Canino. Sul palco con lui, Diana Del Bufalo e nelle vesti di inviato speciale Guglielmo Scilla (Willwoosh).

Il claim di quest’anno sarà This is me, dal titolo del brano tratto dalla colonna sonora del film The Greatest Showman, vero e proprio manifesto della diversità. “Questo sono io“, da intendersi come rivendicazione coraggiosa e orgogliosa della propria identità, qualunque essa sia.

Gli ospiti della serata

Ecco alcuni degli ospiti della serata di premiazione: Paola Cortellesi, Brunori Sas, The Jackal, Emilio Solfrizzi, Ubaldo Pantani, Michela Murgia, Riccardo Milani, Ghemon, Andrea Delogu, Salvatore Esposito, Vladimir Luxuria, Bouchra, Giulio Forges Davanzati,Immanuel Casto, Filippo Carossino e Fabio Troiano.

Ecco dove vedere la serata

La diretta streaming sarà trasmessa a Rete Unificata (TRULive) grazie all’adesione dei principali network televisivi e media italiani che, contro ogni forma di discriminazione, trasmetteranno la serata in streaming sui propri canali web e social. Tra i primi a dire di sì: corriere.it, repubblica.it, ilfattoquotidiano.it, ilmessaggero.it, iodonna.it, tustyle.it, gay.it, tvserial.it, ItaliaOnline, NanoPress, RAI, SKY TG24, Discovery, Smemoranda, American Express, Ambasciata del Canada, Lierac, DigitalGut, Assocom, Vodafone.

Chiunque può trasmettere l’evento partecipando alla condivisione (http://www.diversitylab.it/dmatrulive-how-to/) operazione fortemente voluta da Francesca Vecchioni e che rappresenta pienamente l’anima inclusiva e pop dei DMA.

DIVERSITY MEDIA AWARDS 2018, tutte le candidature

Miglior FILM

Chi salverà le rose? (Corallo Film)

Il padre d’Italia (Bianca Film, Rai Cinema)

La parrucchiera (Skydancers, Mad Entertainment, Rai Cinema)

Nove lune e mezza (Neo Art, Paco Cinematografica)

Migliore SERIE TV ITALIANA

Amore pensaci tu (Publispei, RTI – Canale 5)

Gomorra (Sky, Cattleya, Fandango, LA7, Beta Film – Sky Atlantic, Sky Cinema 1)

I bastardi di Pizzofalcone (Clemart, Rai Fiction – Rai Uno)

Suburra: La Serie (Cattleya, Rai Fiction – Netflix)

Migliore SERIE TV STRANIERA

Billions (Best Available! TBTF Productions Inc. – Sky Atlantic)

Grace and Frankie (Okay Goodnight, Skydance Productions – Netflix)

One Mississippi (Zero Dollars and Zero, Sense Productions, Good Egg Productions, Inc., Pig Newton, Inc., 3 Arts Entertainment, FX, Amazon Studios – Amazon Prime Video)

Narcos (Gaumont – Netflix)

Sense8 (Anarchos Productions, Javelin Productions, Studio JMS, Motion Picture Capital, Georgeville Television – Netflix)

Star Trek: Discovery (CBS Television Studios – Netflix)

Miglior PROGRAMMA TV

Adesso sì (Stand By Me – Rai 2)

Cose da non chiedere (Toro Media, Discovery Italia – Real Time)

Parla con lei (FremantleMedia – FoxLife [canale 114 di Sky])

Rivoluzione Gender (National Geographic [canale 403 di Sky])

Stato civile (PanamaFilm – Rai 3)

X Factor (FremantleMedia Italia – Sky 1)

Miglior PUBBLICITÀ

A modo nostro l’amore (Brosway)

Amati per come sei (Coconuda)

Fuori luogo (Gibbo&Lori – Idealista)

Pool Boy (Santo – Coca-Cola)

#PowertoKisses (Red Team – Vodafone)

Miglior PROGRAMMA RADIO

Fahrenheit – Radio Tre

Il Geco e la Farfalla – Radio Capital

m2o Radio @ Gay Village

Miracolo Italiano – Radio Due

Pinocchio – Radio Deejay

PERSONAGGIO DELL’ANNO

Alberto Angela

Salvatore Esposito

Michela Murgia

Virginia Raffaele

Roberto Saviano

INFLUENCER

Gnambox

Iconize

Loretta Grace

Martina Dell’Ombra

ShantiLives

Willwoosh

PREMIO MEDIA YOUNG

BoJack Horseman (The Tornante Company, ShadowMachine Films – Netflix)

Crazy Ex-Girlfriend (LeanMachine, webbterfuge, Warner Bros. Television, CBS Television Studios – Netflix)

Master of None (Alan Yang Pictures, Oh Brudder Productions, 3 Arts Entertainment, Fremulon, Universal Television – Netflix)

Tredici (July Moon Productions, Kicked to the Curb Productions, Anonymous Content, Paramount Television – Netflix)

Supergirl (Berlanti Productions, DC Entertainment, Warner Bros. Television – Italia 1)