Primo teaser trailer di Suspiria, il remake diretto da Luca Guadagnino

ROMA – E’ Luca Guadagnino a dirigere il nuovo Suspiria, remake dell’horror del 1977 di Dario Argento.

Il regista di “Chiamami col tuo nome” affronta la sfida di riportare sul grande schermo uno dei più grandi classici del cinema.

Co-prodotto e distribuito a livello internazionale da Amazon Studios, il film arriverà nei cinema americani il 2 novembre. In Italia la distribuzione è stata affidata a Videa.



In una scuola di danza famosa in tutto il mondo, l’oscurità inghiottirà la sua direttrice artistica (Tilda Swinton), un’ambiziosa e giovane ballerina (Dakota Johnson), e uno psicoterapeuta in lutto (Lutz Ebersdorf). Alcuni soccomberanno all’incubo. Altri alla fine si sveglieranno.

Una nuova vita per Suspiria, che si affida alla colonna sonora di Thom Yorke, leader dei Radiohead.

Nel cast: Dakota Johnson, Chloe Grace-Moretz, Tilda Swinton, Mia Goth, Sylvie Testud, Angela Winkler, Małgosia Bela, Lutz Ebersdorf e Jessica Harper.