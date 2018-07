Elodie Di Patrizi su Instagram con il nuovo fidanzato. Ecco chi è

ROMA – Elodie Di Patrizi è tornata sulle scene musicali con Nero Bali in featuring con Michele Bravi e Guè Pequeno: un brano dal ritmo tropicale e pop. Ma per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi c’è spazio anche per l’amore.

Nelle ultime ore, infatti, la cantante è apparsa in uno scatto pubblicato sul profilo Instagram di Andrea Maggino. Tra i commenti, un cuoricino di Elodie.

La relazione con il dj salentino arriva dopo la fine della storia con Lele Esposito: i due si sono conosciuti e amati tra i banchi della scuola di Amici e si sono lasciati qualche mese fa.