Amazon Prime Day, parte oggi la maratona di super sconti

Circa 1 milione di prodotti in offerta per una quarta edizione che promette di infrangere ogni record. Alle 12 di oggi inzia il Prime Day, la giornata annuale di saldi dedicata ai clienti Amazon. L’evento si concluderà a mezzanotte del 17 luglio, una maratona di 36 ore durante la quale sarà possibile fare acquisti a prezzi super scontati. Possono beneficiare delle offerte tutti i clienti Prime, inclusi quelli iscritti al periodo gratuito di 30 giorni. Attivando l’app Amazon è possibile trovare una promozione e seguirla fino all’acquisto.

Come funziona

Durante le 36 ore di Prime Day, Amazon proporrà circa 1 milione di offerte che coprono “quasi tutti i dipartimenti e le categorie”, dall’elettronica all’abbigliamento.

Durante il Prime Day le Offerte lampo e Offerte del giorno saranno riservate ai clienti Prime e saranno contrassegnate dal bollino “Offerta Esclusiva Prime”.

Non sei un cliente Amazon Prime?

Iscrivendosi adesso si ha la possibilità di usufruire di 30 giorni di servizio gratuito, oltre alle opportunità riservate ai clienti Prime come spedizioni in 1 giorno illimitate su oltre 1 milione di prodotti, spazio di archiviazione per le foto illimitato e di accesso anticipato alle Offerte lampo su Amazon.it.