Joker torna sul grande schermo il 4 ottobre 2019

Stravolgono i botteghini mondiali, incassando milioni di dollari a colpi di effetti speciali. I film sui supereroi sono ormai diventati dei veri e propri blockbuster, un fruttuoso ingranaggio cinematografico in cui le major investono cifre da capogiro. E adesso, dopo gli eroi, a far vendere sono i cattivi. La fabbrica dei sogni targata Hollywood sta per riportare sugli schermi uno dei villain più amati dal pubblico: il Joker.

Warner Bros e Village Roadshow, durante il Comic Con di San Diego, hanno annunciato per il 4 ottobre 2019 l’uscita del nuovo titolo interamente dedicato alla controparte di Batman. A vestire i panni dello psicopatico criminale di Gotham City sarà Joaquin Phoenix, diretto dal regista Todd Philips co-autore della sceneggiatura insieme a Scott Silver.

Le riprese cominceranno entro la fine di quest’anno e il budget, questa volta, sarà di “soli” 55 milioni di dollari. Gli autori e produttori hanno, infatti, le idee chiare: il fulcro non saranno gli effetti speciali, ma quelli visivi. Le atmosfere, le luci, una sceneggiatura efficace e la grande capacità dell’attore protagonista saranno gli ingredienti di questo spin off molto atteso da tutti i fan del Joker.

L’impresa sarà tutt’altro che agevole: i creatori e i realizzatori dovranno fare i conti con un passato molto blasonato. Jack Nicholson diretto da Tim Burton e il compianto Heath Ledger diretto da Christopher Nolan hanno creato un’aura sacra intorno a uno dei più discussi personaggi del mondo DC Comics.