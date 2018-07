Warner Bros World, ad Abu Dhabi apre il parco divertimenti da 1 miliardo di dollari

Sei mondi ispirati ai leggendari personaggi della Warner Bros., con giostre, spettacoli e attrazioni per tutti.

Ha aperto ad Abu Dhabi Warner Bros World, il parco divertimenti indoor più grande del mondo.

Costata 1 miliardo di dollari, la struttura di 153.290 metri quadrati si estende su Yas Island, la più grande isola artificiale della capitale degli Emirati.

Il parco è diviso in sei aree a tema, ispirate al mondo Warner Bros.

Troviamo quindi l’area Bedrock dei Flintstones, la Metropolis di Superman con i supereroi Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Cyborg e Aquaman, la Gotham City di Batman , Cartoon Junction (con Bugs Bunny, Scooby-Doo e altri personaggi animati) e Dynamite Gulch con Yosemite Sam, Wile E. Coyote e Beep Beep.