Gli animali più bizzarri del mondo: chi vincerà la sfida?

Quando si parla di animali le prime immagini che ci vengono in mente sono, bene o male, sempre le stesse: teneri cagnolini, dolci micetti, feroci leoni o simpatici delfini. Altre volte invece la nostra attenzione è concentrata sulle specie in via d’estinzione, come panda, orsi polari o tartarughe marine.

Ma ci sono centinaia di animali sul nostro meraviglioso pianeta che combattono ogni giorno una faticosa battaglia: a causa del loro aspetto “singolare” sono ferocemente derisi e messi in secondo piano.

Queste creature “borderline” sono per lo più sconosciute al grande pubblico e, sebbene Madre Natura non sia stata clemente con loro, meritano il nostro sostegno.

Eccole quindi, 10 delle migliaia di specie di animali più strane, bizzarre e anche bruttine che, grazie al loro aspetto, riusciranno a strapparci un sorriso.