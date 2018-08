Maurizio Battista al Grande Fratello VIP 3

“Il prossimo 24 settembre entrerò nella casa del Grande Fratello Vip. Vado a divertirmi un po’”

Un ciclone travolgerà il Grande Fratello VIP 3 e il suo nome è Maurizio Battista.

Il comico romano ha annunciato la sua partecipazione al programma direttamente dal palco dello spettacolo “Scegli una carta”, svoltosi a Santa Severa lo scorso 23 agosto.

Sarà ospite o concorrente?

Ancora nessuna conferma, come del resto non è stata data per gli altri nomi che si susseguono da settimane sul web.

Diverse indiscrezioni danno per certa la partecipazione di Lisa Fusco, il cui nome è stato diffuso da “361 Magazine”.

Si parla anche dell’ex tronista Francesco Monte,Sara Affi Fella e Giulia Salemi. Il settimanale Vero ha fatto il nome anche di Gustavo Rodriguez, papà della famosa Belen.

L’unica certezza al momento è la conduzione di Ilary Blasi e la presenza al suo fianco di Alfonso Signorini come opinionista.