“El Paso”, il ritorno di Rischio feat Clementino, Gemitaiz e Terron Fabio

BIO

Rischio, conosciuto anche come Jimmy Spinelli, nasce ad Ascoli e si trasferisce Bologna, capitale della prima esplosione dell’hip hop italiano, a fine anni ’90.

Fondatore del gruppo Tagadà Nochalance ed entra a far parte della crew PMC di Inoki e Joe Cassano con la quale collabora alla realizzazione dei mixtape “Demolizione” 1 e 2, classici dell’underground di inizi 2000, alla compilation “5°Dan” e all’iconico mixtape “PMC vs CLUB DOGO” del 2004. Nello stesso anno pubblica il suo primo album “Lo spettacolo è finito”, che contiene il suo singolo manifesto stampato su 12″ “Mondodroga”.

Continuano le collaborazioni: partecipa a “Roccia Music”, il mixtape che lancia sulla scena Marracash, e al mixtape “Fast life vol 1″ di Guè Pequeno. Nel 2006 realizza il suo secondo disco”Reloaded-Lo spettacolo è finito pt 2”, concept album cinematico che vede partecipare esponenti di spicco della scena quali i Co’ Sang, i Club Dogo, Esa, Primo dei Cor Veleno e altri ancora.

Nel 2009, dopo l’abbandono alla PMC per divergenze artistiche e personali, pubblica il mixtape “Ricorda sempre” – una raccolta di inediti, vecchi classici e anticipazioni dei lavori futuri.

Nel 2010 esce il nuovo disco “Sogni d’oro”, accompagnato dal video di “Ragazzi fuori pt2”, ispirato al film cult “L’Odio” di Mathieu Kassovitz. Anche in questo lavoro oltre i Dogo, e gli ormai ex-Co’Sang vede la partecipazione di Gemon e Dargen D’amico tra gli altri. Nel 2011 oltre al video “Angeli e Santi” con Guè P e Royal Mehdi, esce il mixtape “BOLOTOV” prodotto con Royal e mixato da dj Craim.

Il 2012 è un anno importante perchè vede concretizzarsi il progetto 5tate of Mind(5OM), il brand di streetwear da lui fondato che nel giro di qualche mese si impone come novità in grado di catalizzare l’attenzione di tutti gli appassionati di streetwear.

Negli anni 5OM collabora alla realizzazione di Limited Edition esclusive con alcuni dei più grandi nomi della scena rap italiana: con Machete di Salmo, con Noyz Narcos e Propaganda, Sfera Ebbasta e BHMG, Gue Pequeno e Alborosie tra gli altri.

Negli anni successivi realizza due singoli con i rispettivi video, “Abracadabra” con Entics prodotta da Shablo & Shocca e “Suerte” prodotta da Kiquè Velasquez, che celebrano il lancio del marchio ad Ibiza e Amsterdam. Nel 2017 torna con il singolo “09/15” in collaborazione con Achille Lauro, si tratta del primo estratto dal suo nuovo Ep ufficiale, in uscita nel 2018.