LIDO DI VENEZIA – Si è aperta ufficialmente la 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà fino all’8 settembre al Lido di Venezia.

La giornata inaugurale ha accolto con emozione e applausi Sulla Mia Pelle di Alessio Cremonini. La pellicola, presentata nella sezione Orizzonti, arriverà il 12 settembre al cinema con Lucky Red e contemporaneamente su Netflix. Il regista romano torna dietro la macchina da presa per raccontare una vicenda che ha fatto molto discutere: il caso Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi.

“Ho sentito una grande responsabilità di andare a toccare una storia che è ancora una ferita aperta per il nostro Paese, almeno per quello che mi riguarda– racconta Borghi nel corso della conferenza stampa– E’ stato molto complicato trovare la misura giusta per raccontare questa storia. Emotivamente erano tanti anni che stavo dietro alla vicenda di Stefano Cucchi – continua l’attore – ancor prima di poter pensare di farci un film. Questa è stata un’occasione inestimabile per poter usare il cinema per raccontare una storia che davvero doveva essere raccontata. Mi sono innamorato di questa sceneggiatura perché tendeva a non strumentalizzare nulla e rigorosa nello scandire gli eventi“.