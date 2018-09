Happy Birthday TU. La webserie che festeggia i BIG della canzone italiana

Partendo dalle esibizioni presenti nell’archivio della Rai, “La band troppo duo” ci racconta come nascono i successi musicali che hanno fatto la storia della musica italiana. Tredici episodi della durata di 5 minuti in cui i TU commentano a modo loro la struttura musicale, il ritmo, le analogie con testi e suoni contenuti in altri celebri brani che tutti conosciamo, per concludere poi ogni puntata strumenti alla mano, suonando il brano appena illustrato con uno stile TUtto loro, di fondo sempre con quell’inevitabile piglio rock che li contraddistingue ma di volta in volta giocando anche con altri mondi musicali e con le loro suggestioni, perché un brano come «Gianna di Rino Gaetano era indie prima del tempo», «Che cosa c’è la Vanoni oggi non l’avrebbe interpretata come una bossanova ma sarebbe stato reggaeton» e Fatti mandare dalla mamma di Morandi, canzone che parla ai giovani, «sarebbe un pezzo trap!».

E la festa continua il 30 settembre con Renato Zero, il 6 ottobre con Ivan Graziani, il 12 con Luca Carboni e il 29 con Rino Gaetano.