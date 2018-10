Young Signorino si è sposato con Jessica Loren

Fiori d’arancio per Paolo Caputo, in arte Young Signorino.

Il cantante più discusso del 2018 ha annunciato su Instagram il suo matrimonio con la fidanzata Jessica Loren. “E’ la cosa più bella che mi sia capitata quest’anno”, aveva raccontato ai microfoni di Noisey.



I due sono convolati a nozze il 1 ottobre e, per l’occasione, Young Signorino ha svelato ai suoi fan di non avere figli e di aver mentito sulla paternità perché obbligato dal suo ex manager.