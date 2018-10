Dark Polo Gang, Trap Lovers è il disco più venduto della settimana

ROMA – “Trap Lovers”, il nuovo album della Dark Polo Gang, il primo nella nuova formazione da tre composta da Wayne Santana, Tony Effe e Dark Pyrex, è il disco più venduto della settimana. A soli 7 giorni dall’uscita, l’album è stabile alla #1 della classifica Fimi/GfK. Tutte le tracce sono, inoltre, presenti nella classifica dei singoli più venduti, tre nella Top10.

Distribuito da Virgin Records/Universal Music Italia, “Trap Lovers” contiene 11 brani inediti tra cui “British”, la traccia che ha anticipato l’uscita dell’album e che in poco tempo ha già totalizzato oltre 11 mln di visualizzazioni su YouTube e 22 mln di streams su Spotify, oltre ad aver raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia, secondo Fimi/Gfk. Il nuovo singolo “Cambiare adesso”, in radio da venerdi scorso, ha debuttato nella Top50 dei singoli più ascoltati secondo la classifica EarOne.

L’album è stato registrato tra Los Angeles, Milano e Roma, ed è stato prodotto da Sick Luke e da Michele Canova Iorfida, uno tra i più importanti e riconosciuti produttori nel panorama italiano. L’insolito incontro ha dato vita ad un disco che mostra la volontà di non fermarsi agli stereotipi musicali del genere. Il brano “Uomini e Donne” vede la collaborazione di Chris Nolan alla produzione.

Un filtro Snapchat per la Dark Polo Gang

Da ieri, è disponibile il filtro personalizzato su Snapchat dedicato tutto alla Dark Polo Gang, creato per la prima volta per un artista italiano.

Per accedere al filtro gli utenti devono aprire Snapchat, fare tap su un qualsiasi punto dello schermo per far comparire la lista delle lenti e infine cercare il filtro personalizzato DPG riconoscibile con l’icona dedicata “777”, per attivare e condividere la lente.