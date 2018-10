“Pixar. 30 anni di animazione”, apre la mostra a Roma

Da Toy Story, il primo film completamente “animato” al computer, al più recente Coco, passando per Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo, Cars e Inside Out.

Pixar festeggia 30 anni di animazione con una grande mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma, da oggi fino al 20 gennaio 2019.

L’esposizione “Pixar. 30 anni di animazione”, curata da Elyse Klaidman e, per l’edizione italiana, da Maria Grazia Mattei, svela al grande pubblico la fase creativa e nascosta dei maestri dell’animazione mondiale.



Sarà possibile immergersi in un viaggio alla scoperta degli Studios con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozzetti, storyboard, e una vasta selezione di materiali video.