Fedez, compleanno con sorpresa...per i fan. Domani un annuncio speciale

ROMA – Altro che crisi. Fedez e Chiara Ferragni sono più uniti che mai. Il rapper, nel giorno del suo 29esimo compleanno (il primo da papà), ha voluto dedicare alla sua famiglia un post speciale.

“Oggi compio 29 anni, il mio primo compleanno da papà- si legge-. In braccio ho il regalo più bello che la vita mi potesse fare”.

Nuova musica in arrivo domani?

La vera notizia, però, è nella seconda parte del post: “Domani ho una sorpresa per voi!”. Che sia arrivato il momento di rivelare la nuova musica a cui ha lavorato in questi mesi? Il rapper è stato in studio tra l’Italia e Los Angeles per registrare il suo nuovo album da solista. Qualche giorno fa gli ultimi ritocchi e la promessa che presto i fan avrebbero ascoltato il disco. Un lavoro su cui tutto tace. Il primo tassello sarà rivelato domani.