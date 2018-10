X Factor 12, ospiti e location degli Home Visit

E’ arrivato il momento di scoprire i 12 finalisti di X Factor 12.

Questa sera appuntamento su Sky Uno con gli Home Visit dove i 20 talenti rimasti in gara si contenderanno i 3 posti a categoria disponibili per accedere ai Live Show.

Il compito spetterà ai 4 giudici.

Manuela Agnelli sceglierà per le Under Donne, Mara Maionchi per gli Under Uomini, Fedez per gli Over e Asia Argento per i gruppi.



Ricordiamo che sarà l’ultima puntata in cui sarà presente l’attrice, sostituita ai Live Show da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

I giudici si faranno aiutare nella scelta da 4 artisti del panorama musicale italiano, in 4 location differenti.

Fedez nelle colline toscane affiancato da Takagi & Ketra dovrà scegliere Matteo Costanzo, Gaston, Renza Castelli, Jennifer Milan e Naomi Rivieccio.

Mara Maionchi con Achille Lauro in Francia sceglierà tra Leonardo Parmeggiani, Leo Gassman, Pierfrancesco Criscitiello, Emanuele Bertelli e Marco Anastasio.



Asia Argento in Norvegia con Alioscia Bisceglia (Casino Royale) dovrà scegliere tra Red Bricks Foundation, Bowland, Moka Stone, Seveso Casino Palace e Inquietude.



Manuel Agnelli con Ghemon in Belgio sceglierà tra Luna Melis, Sherol Dos Santos, Martina Attili, Camilla Musso e Ilaria Pieri.