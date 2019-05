​ScienzaPop, arriva all’Esquilino il Festival ​​di Scienza Popolare

ScienzaPop vuole trasformare la scienza in un divertimento e una discussione ricca di dati, aiutata dagli esperti ma utile alla vita di tutti i giorni, in cui ci sia spazio per approcci diversi e cambi di opinione ma senza abbandonare mai il piano della razionalità. Troppo spesso la scienza si presenta in modo respingente, come un’autorità chiusa in una torre d’avorio con cui è impossibile dialogare. Ma “scienza” vuol dire anche confronto tra persone, idee e interessi diversi.​

​Tutte le attività​ ​s​ono gratuite. ​Per il programma completo e le informazioni​:​ www.scienzapop.it​ ​