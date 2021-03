Da Bao arriva ‘Easy Breezy’, il nuovo graphic novel di Yi Yang

ROMA – Sarà disponibile in libreria dal 18 marzo, edito da Bao Publishing, ‘Easy Breezy’, graphic novel di Yi Yang.

Classe 1994, talentuosa fumettista cinese e bolognese d’adozione da qualche anno, Yi Yang è autrice unica di un road movie sui generis, adrenalinico, dalle atmosfere grottesche alla Tarantino e dallo stile ispirato al maestro Taiyō Matsumoto. Una vera sorpresa narrativa, sostenuta da un impianto grafico stilisticamente innovativo.

Easy Breezy, la trama

Anni 90, in un paesino del nord della Cina. Un male assortito gruppetto – composto dal bullo della scuola Li Yu, la sua vittima preferita il genietto Yang Kuaikuai e il bonario e remissivo zio Ya, sempre in cerca di un espediente per sbancare il lunario – ruba un furgone con l’intento di rivenderlo a malavitosi locali, ma quando sul sedile posteriore trovano la piccola Yun Duo, una bambina che da tutto il giorno i notiziari danno per scomparsa, la missione cambia improvvisamente. Un grosso pericolo incombe su di loro, sconvolgendo gli equilibri e le priorità. Da quel momento le vite di tutti nella sgangherata combriccola non saranno mai più le stesse.