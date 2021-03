Anticipazioni Serale Amici 20: giudici, ospiti e primi eliminati (SPOILER)

Si alza il sipario sul Serale di Amici 20. Questa sera, in prime time su Canale 5, inizia la fase finale, che vedrà 17 allievi competere per il titolo di vincitore della 20esima edizione del talent.

Quest’anno, a differenza di quanto accaduto nel 2020, le puntate sono registrate.

Il primo serale, infatti, si è svolto in realtà giovedì scorso.

Ecco qualche anticipazione su quello che vedremo stasera (in calce all’articolo lo SPOILER sulle eliminazioni)

GIUDICI e OSPITI

Sono tre i giudici chiamati da MAria De Filippi per giudicare le esibizioni degli allievi:

Stefano De MArtino

Emanuele Filiberto di Savoia

Stash

Ospiti della puntata:

Sabrina Ferilli

Pio e Amedeo

LE SQUADRE

Una breve panoramica sulle squadre, quest’anno 3:

SQUADRA Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (soprannominata la squadra tedesca)

Formata da 5 cantanti, Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula, e 2

ballerini, Tommaso e Serena.

SQUADRA Anna Pettinelli e Veronica Peparini (soprannominata la squadra degli intoccabili)

Formata da 1 cantante, Aka7even, e 2 ballerini, Giulia e Samuele.

SQUADRA Arisa e Lorella Cuccarini (soprannominata CuccArisa)

Composta da 4 cantanti, Raffaele, Gaia, Tancredi e Ibla e 3 ballerini, Rosa,

Martina e Alessandro.

Le prime eliminazioni (ATTENZIONE SPOILER!)

..

..

..

La prima eliminata del serale di Amici 20 è stata GAIA.

La puntata è finita con il ballottaggio tra ESA e RAFFAELE. Il risultato di questa votazione sarà annunciato stasera.