Ho controllato il preservativo ma ho una paura folle di aver sbagliato…

Buonasera, io e il mio ragazzo abbiamo avuto un rapporto protetto,nel corso della sera abbiamo cambiato due volte preservativo perchè volevo sentirmi sicura. La prima volta l’abbiamo controllato ma senza gonfiarlo o riempirlo d’acqua, ma non era rotto e poi non è neanche venuto. La seconda volta che l’abbiamo fatto e non è venuto dentro, l’abbiamo gonfiato ed era integro. Ho una paura folle di aver sbagliato qualcosa.

Anonima, 20 anni

Cara Anonima,

da quello che ci racconti avete avuto due rapporti entrambi protetti, senza alcuna rottura di preservativo e l’eiaculazione è avvenuta esternamente. Inoltre in entrambi i casi avete controllato il preservativo.Pertanto non dovrebbero esserci rischi. Affinché si innesti una gravidanza deve esserci stato un rapporto completo non protetto con eiaculazione all’interno dei genitali femminili.

Devi sapere che il preservativo se usato correttamente garantisce una copertura elevatissima ed è pertanto molto affidabile quale metodo anti concezionale ed anche come mezzo per proteggersi meglio contro le malattie sessualmente trasmissibili.

Può essere naturale provare un po’ di ansia, soprattutto se si è alle prime esperienze, potresti rivolgerti al consultorio della tua zona o recarti dal ginecologo di fiducia, per avere maggiori delucidazioni sui diversi metodi contraccettivi, e magari valutare quello che senti più adeguato anche per te che ti faccia vivere la sessualità con serenità e senza rischi.

Un caro saluto