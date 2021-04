DiReMiDaSol intervista Annalisa Andreoli, la vocal coach di Amici

ROMA – Nuova puntata di DiReMiFaSol. Protagonista è Annalisa Andreoli. L’artista abruzzese è molto legata alla sua terra di origine, ma nel corso di questo appuntamento ci racconta anche il suo amore per i paesaggi di Cortina, per la poesia di Francesco De Gregori e per la magia di Amy Winehouse.

Vocal coach ad Amici di Maria De Filippi, Annalisa si mostra come una sola moltitudine (autrice, interprete, regista e producer) e stupisce per l’entusiasmo con cui si approccia alla musica e alla vita. La sua esibizione “on the road” presente nel video ne è la prova.