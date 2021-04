William e Kate: 10 anni di un matrimonio da favola. E il mondo li ama ancora più di Harry e Meghan

ROMA – Il 29 aprile di 10 anni fa William e Kate regalavano al mondo il lieto fine di una favola ancor più bella di quelle raccontate nei libri. Si dicevano sì nell’abbazia di Westmister, davanti a 2 miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Lui il futuro re del Regno Unito in alta uniforme, lei una ragazza “normale” che ha conquistato tutti dall’inizio. Oggi la coppia festeggia cifra tonda pubblicando due nuovi scatti privati in cui appaiono sorridenti e più innamorati che mai. Ad immortalarli il fotografo Chris Floyd.

10 years 👰‍♀️🤵‍♂️ 📸 Chris Floyd pic.twitter.com/fPunbUz3VL — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Taken this week ahead of The Duke and Duchess’ 10th wedding anniversary 📸 Chris Floyd pic.twitter.com/aEgEiKRIdT — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

Continuano a far sognare William e Kate, più della più recente unione tra Harry e Meghan (in caduta libera nei cuori delle persone dopo l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey). Amatissimi dai sudditi britannici e non solo. Hanno saputo incarnare l’immagine di coppia del popolo, lontana dalla freddezza del palazzo. E questo rassicura gli inglesi sul futuro della monarchia.

Questa sensazione arriva sin dal loro primo incontro: all’università, come due ragazzi qualsiasi. Anche se c’è chi dice si fossero conosciuti prima tramite un amico comune. In ogni caso, è stato amore a prima vista. Il resto è storia.

Tre i bimbi- George, Charlotte e Louis– nati dal loro amore e una famiglia che vive di impegni internazionali ma anche di torte fatte in casa la domenica mattina. È questa la carta vincente di William e Kate, quasi coppia della porta accanto!