Battiti Live, la reazione di Irama alla scollatura di Elisabetta Gregoraci è virale – VIDEO

Ha debuttato martedì 13 luglio su Italia 1 la nuova edizione di Battiti Live, l’evento musicale dell’estate promosso da Radio Norba. Cinque serate all’insegna della grande musica condotte ancora una volta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci.

Proprio quest’ultima è la protagonista insieme a Irama di un video che ha fatto il giro del web.

La scollatura di Elisabetta Gregoraci e la reazione di Irama

È diventato virale il video di Irama ‘incantato’ dalla scollatura di Elisabetta Gregoraci. Al termine dell’esibizione, la conduttrice ha raggiunto il cantante sul palco per le domande di routine. Girandosi verso di lei, lo sguardo di Irama è caduto sul décolleté di Elisabetta, dove si è soffermato per qualche secondo. Sebbene si sia verificato tutto in pochissimo tempo, la reazione del cantante non è sfuggita al popolo del web.