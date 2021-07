VIDEO| Il concerto di Fulminacci a Santa Severa in 3 minuti

Il “Tante care cose tour” di Fulminacci è passato nella location che ha ispirato il brano sanremese “Santa Marinella”. Il cantautore si è esibito ieri al Castello di Santa Severa, a due passi da Roma e parte proprio di Santa Marinella, in occasione del LazioSound Festival. Una location sold out che ha applaudito e ballato i pezzi più celebri della carriera dell’artista. Da “Un fatto tuo personale” a “Canguro”, passando per “Tattica”, “La vita veramente” e “Borghese in borghese”. Noi c’eravamo, ecco il nostro riassunto video ↓