CampusBand, Gaetano Moragas vince la quarta edizione

E’ Gaetano Moragas (23 anni, Reggio Calabria) il vincitore assoluto della quarta edizione di CampusBand Musica & Matematica, contest rivolto a tutti gli studenti: cantautori, interpreti e i gruppi musicali che si sono formati nelle scuole e nelle università italiane.

La finale del concorso si è svolta il 16 luglio nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito della

rassegna ‘Estate Sforzesca’. Ad essere premiati oltre a Moragas sono stati anche Alessia Giachetto, come migliore cantautrice e i KP, come migliore band. Insieme a loro, sul palco sono saliti anche Tecla Insolia e Mario Lavezzi con Cristina di Pietro e Alessandro Governatore. La serata è stata presentata da Diego Zappone di Radio Zeta.

Moragas: “Grazie per aver creduto in me”

Incontenibile la gioia del vincitore Moragas, che si è guadagnato un contratto discografico per la

realizzazione e distribuzione del suo inedito ‘Sullo Sfondo’ con il relativo video. “Ci tengo a ringraziare infinitamente il maestro Mario Lavezzi- ha detto- e tutta la bella macchina di CampusBand che consiglio fortemente a tutti i miei colleghi giovani artisti. Grazie al maestro Franco Mussida, per avermi premiato ed a tutta la giuria tecnica e popolare per aver creduto in me; grazie a tutto il pubblico al quale è arrivata tutta la mia emozione e che con il suo affetto mi

ha trafitto il cuore, questa per me è la più grande vittoria” – continua il vincitore – “Presto quindi ascolterete su tutte le piattaforme digitali “Sullo sfondo” e vedrete anche il videoclip, ed io non vedo l’ora!”

Campusband Musica e Matematica è un concorso sostenuto da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Organizzato da Nuove Arti S.r.l. con il patrocinio del Comune di Milano e media partner Radio Zeta, Corriere della Sera – ViviMilano e l’agenzia di stampa Dire – Diregiovani.