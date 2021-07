Cosa sapete su una sostanza chiamata purple drank?…

Buongiorno esperti vorrei avere maggiori informazioni su una sostanza chiamata purple drank? Quali sono i suoi effetti? Può creare dipendenza? grazie

Anonimo

Caro Anonimo,

la Purple drank è una sostanza composta da sciroppo per la tosse (a base di codeina e prometazina cloridrato) mescolato con una bevanda analcolica (solitamente Sprite) o alcol. Gli effetti vanno da euforia ad apatia, sonnolenza ed estremo rilassamento. È una sostanza con un alto rischio di sviluppare dipendenza. Gli effetti ricercati sono sia calmanti che euforici. Può provocare sintomi psicopatologici e fisici che si sviluppano come con altri oppioidi. In ogni caso non conosciamo la tua età e non sappiamo se eventualmente fai uso di qualche sostanza. Sicuramente ti consigliamo di raccogliere maggiori informazioni affinchè tu possa avere una maggior consapevolezza delle potenzialità e dei rischi delle sostanze psicoattive. A volte sperimentare, superare i limiti sono elementi fisiologici ma è importante capire anche quali siano i comportamenti a rischio.

Un caro saluto!