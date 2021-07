Fuori il nuovo album di Billie Eilish ‘Happier Than Ever’

Dopo il grande successo ottenuto con l’album di debutto “Where do we go when we all fall asleep?”, oggi è uscito il secondo disco di Billie Eilish, ‘Happier Than Ever’. Ad anticipare l’uscita del disco, mesi fa, è stata la stessa cantante che del nuovo lavoro ha detto: “È la cosa migliore che abbia mai creato”.

Un disco ‘orginale’, prodotto ancora una volta esclusivamente da Billie e suo fratello Finneas a Los Angeles, composto di 16 tracce. Ad anticipare ‘Happier Than Ever’, sono stati finora i singoli ‘Therefore I Am’ (certificato Oro in Italia), ‘My future’, Lost Cause, e il precedente inedito ‘Your Power’.

‘Happier than ever, the world tour’

Nuova musica per Billie Eilish dunque, che è pronta ad esibirsi live con il nuovo tour “Happier than ever, the world tour”. La partenza è prevista a febbraio 2022 con 32 date programmate in America e 18 organizzate in Europa. Purtroppo però le notizie per i fan italiani non sono buone perché tra queste nessuna data al momento, è prevista nel nostro Paese.

Billie Eilish, in tour pensando all’ambiente

Un ritorno alla musica dal vivo quello della cantante, che anche in questa occasione non ha dimenticato di porre attenzione all’ambiente. Per questo, la star ha confermato la sua collaborazione con Reverb, partner legato alla sostenibilità e in ogni data del tour porterà avanti la sua attività di divulgazione per il clima. Per ridurre le emissioni create dal tour, supporterà iniziative volte a eliminare i gas serra prodotti, così da poter non solo compensare ma anche eliminare un numero maggiore di emissioni.