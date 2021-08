Perché non puoi non sapere chi era Charlie Watts

Se non avevate mai sentito parlare di Charlie Watts è molto probabile che almeno uno dei brani a cui ha dato tempo e groove siano giunti alle vostre orecchie. Per esempio (I Can’t Get No) Satisfaction è ai primi posti nelle liste dedicate alle canzoni migliori di sempre delle riviste musicali più accreditate, ma non solo: suona in un film come Apocalypse Now o diventa sigla di talk e programmi radiofonici. Insomma Charlie Watts, scomparso da poche ore e in trend su social e nel web era, è e sarà mito e leggenda, del rock ma anche di un’epoca. Fedelissimo batterista dei Rolling Stones dal 1963, ha accompagnato la band, dal vivo e in studio, per oltre cinque decenni.

I più raffinati ne conoscono anche i progetti ‘extra Stones’, quelli in cui il jazz prendeva il posto del rock. Ci sono poi le storie del gruppo e le evidenti differenze stilistiche tra i membri. La letteratura con svariati aneddoti ‘di colore’ non manca, ma è certo che Charlie Watts sarà sempre ricordato come un musicista raffinato, più sobrio rispetto a Mick Jagger e Keith Richards e decisamente anticonvenzionale per il suo modo di suonare il rock: pulito, leggero e impeccabile.

LA MORTE DI CHARLIE WATTS

È dei primi di agosto la notizia che Watts a causa di un problema di salute non avrebbe partecipato al tour ‘No Filter’ negli Usa dei Rolling Stones. Il batterista ha dichiarato di aver subito un intervento chirurgico e nonostante il buon esito dell’operazione avrebbe avuto bisogno di tempo per rimettersi in salute.

“Per una volta, il mio tempismo è stato un po’ sbagliato”, aveva detto.

Purtroppo ieri mattina, il 24 agosto, Charlie Watts non ce l’ha fatta. Aveva 80 anni.