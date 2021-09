VIDEO | sangiovanni a Taormina chiude il suo primo tour: duetto con una bambina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da s (@___sangiugiulola___)

Ha attraversato tutto lo stivale, da nord a sud in ordine sparso. Il sangio summer tour è terminato ieri a Taormina, in Sicilia. È finito così com’era iniziato: con il pubblico in visibilio che acclama il talento venuto fuori da Amici, canta e balla sulle note di Malibù e degli altri pezzi ormai tormentoni dell’estate. I concerti di sangiovanni sono stati un successo di entusiasmo per i tanti giovani accorsi in tutte le tappe. Riviviamo alcuni momenti dell’ultima serata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐒𝐚𝐧𝐠𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𓂃ᥫ᭡ (@sangioegiuly_fanpage)