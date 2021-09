Buongiorno,

Assumo la pillola anticoncezionale Serisima da più di 2 anni. Questa sera ero a cena di una mia amica e sua sorella ha preparato cous cous con pollo e curry. Il curry può interferire con l’efficacia della pillola? Sono nella pausa di sospensione..

Distinti saluti

Anonima

Cara Anonima,

la pillola è un contraccettivo molto sicuro se usato correttamente senza dimenticanze.

Agisce sospendendo temporaneamente le ovaie così da impedire una fecondazione, il suo effetto è attivo anche durante la pausa di sospensione e con l’uso della pillola si possono avere rapporti completi senza rischi di gravidanza.

Ripetiamo dunque che il suo effetto contraccettivo è molto alto e non è a rischio con l’uso dei cibi. Vi sarebbero alcuni alimenti, come il pompelmo ad esempio, che potrebbero avere un effetto inibendo alcuni enzimi ma significa che devono essere assunte grandissime quantità di pompelmo, non certo una spremuta.

Stai tranquilla nessuna interferenza e continua ad assumere correttamente la pillola.

Un caro saluto!