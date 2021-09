Dayane Mello molestata a La Fazenda: il pubblico chiede l’espulsione di Nego Do Borel

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello è tornata in Brasile per stare vicino alla famiglia e provare l’esperienza di un nuovo reality, La Fazenda (La Fattoria).

Oltre ad essere uno dei personaggi più amati dal pubblico, la modella ha attirato anche l’attenzione di un concorrente, il cantante Nego Do Borel. Quelle che erano semplici attenzioni, però, sono sfociate in vere e proprie molestie.

Tutto è nato a causa di una festa, durante la quale la produzione ha permesso ai concorrenti di bere alcol. Nel corso dei festeggiamenti Dayane ha bevuto qualche bicchiere di vino, perdendo un po’ di lucidità. A quel punto, Nego Do Borel avrebbe iniziato a porgergli delle avances insistenti, che sono andate avanti anche nel momento di andare a dormire.

Vicini di letto, il cantante ha iniziato ad allungare le mani, provando a baciarla e a toccarla, nonostante i ripetuti rifiuti di Dayane. All’ennesimo rifiuto, Nego si è alzato bruscamente dal letto, gettando con violenza un secchio contro il muro in direzione della modella.

Dopo queste immagini tutto il web si è mosso per chiedere severi provvedimenti nei confronti di Nego, che a quanto pare non è nuovo di questi comportamenti.

In attesa che la produzione di La Fazenda decida cosa fare, lo staff di Dayane ha scritto un comunicato sull’account ufficiale Instagram della modella, annunciando che saranno presi provvedimenti per quanto accaduto.

“A causa del silenzio dell’emittente sulle molestie che Dayane ha subito ieri sera da un altro partecipante al reality ‘La Fazenda’, chiariamo che si stanno prendendo le misure necessarie per quanto accaduto. Detto questo, ci teniamo a sottolineare quanto sia deplorevole vedere una donna in uno stato di vulnerabilità, sottoposta ad atti libidinosi, anche dopo aver detto innumerevoli volte “no”.

Oltre a questo episodio, è degno di nota il fatto che negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi segnali di abuso ( il partecipante in questione ha già una storia che parla da sé). Parla dell’aspetto fisico e delle insicurezze di Dayane, poi le dà affetto e la loda, lasciandola confusa su quale faccia sia reale e quale sia un personaggio. La sua psiche è completamente scossa e la sua integrità fisica a rischio.

Stiamo aspettando la replica del canale Record in merito alle nostre richieste, confidiamo e crediamo che prenderà posizione nella vicenda per evitare ogni tipo di imbarazzo o danno ai concorrenti”.