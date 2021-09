Salve,

io e la mia ragazza abbiamo avuto 2 rapporti non protetti. Il primo si è concluso con l’eiaculazione all’esterno. Dopo 30 minuti, dopo aver urinato e pulito il pene, abbiamo avuto un secondo rapporto (circa 20 secondi) ma poi controllando ho visto che avevo una goccia di liquido pre eiaculatorio. La mia ragazza si trovava nel suo periodo fertile. Dopo 20 ore ha assunto la pillola del giorno dopo. Vi può essere un forte rischio di gravidanza anche con una penetrazione di 2-3 cm e nonostante l’assunzione di NORLEVO? Ad oggi da 10 giorni dall’assunzione la mia ragazza non ha avuto nessuna perdita come spesso si legge sul web Aspetto una risposta.

vorremmo subito tranquillizzarti! Da quanto riferisci la tua ragazza ha assunto il contraccettivo di emergenza nei modi e tempi previsti. di conseguenza è veramente difficile che non abbia fatto effetto. Tieni presente che Norlevo deve essere assunto il più presto possibile, preferibilmente entro 12 ore e non oltre 72 ore (3 giorni), dopo un rapporto sessuale a rischio. Detto ciò le perdite di cui parli sono elencate tra gli effetti indesiderati, quindi non sempre possono presentarsi, di pende da donna a donna. Può anche accadere che dopo l’assunzione della pdgd, il ciclo si possa presentare un pò in ritardo o in anticipo rispetto al solito, nulla di cui preoccuparsi. Anche in questo caso non è una regola fissa. Rispetto ai rapporti avuti ci teniamo a precisare due cose. Prima di tutto i rapporti consecutivi non protetti hanno sempre un margine di rischio. Il coito interrotto non è un metodo contraccettivo valido, in quanto è veramente difficile avere il controllo completo sul proprio corpo durante il momento di massimo piacere. In secondo luogo non è sufficiente urinare e stare attenti alla pulizia, questo perchè gli spermatozoi possono restare in vita nelle ghiandole che si trovano vicino alla base del pene e quindi possono fuoriuscire anche nelle prime fasi dei rapporti successivi. Il nostro consiglio quindi è quello di utilizzare sempre un metodo contraccettivo valido, solo in questo modo si potranno evitare rischi inutili.

