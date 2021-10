Amici 21, Flaza ‘riscrive’ Tiziano Ferro e il web insorge: “Non si tocca”

È decisamente la giornata no di Flaza. Per aver continuato a trasgredire le regole di Amici 21, anche dopo il provvedimento disciplinare, la prof Lorella Cuccarini ha deciso di sospenderle la maglia, non prima della ramanzina di Maria De Filippi.

A chiudere il cerchio, l’esibizione della cantante nell’appuntamento pomeridiano non è piaciuta a gran parte del pubblico.

Flaza ha portato uno dei brani più famosi di Tiziano Ferro, “Ti scatterò una foto”. Tuttavia, la sua performance non è piaciuta: oltre ad aver fatto uso dell’autotune, la cantante ha riscritto alcuni versi del brano, suscitando le ire del web.